Ooredoo تونس تدعم 400 عائلة ريفية ضمن برنامج “تونس تعيش” عبر مشروع تنموي مستدام بالشراكة مع جمعية Soli & Green

تونس، في 4 مارس 2026– في إطار التزامها المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية، اختارت Ooredoo تونس هذه السنة، وضمن برنامجها الاجتماعي “تونس تعيش”، مزيد تعزيز دعمها للعائلات محدودة الدخل من خلال إطلاق مبادرة تنموية مستدامة تهدف إلى تحسين وضعها الاقتصادي وتوفير فرص دائمة لتوليد الدخل.

وفي هذا الإطار، وبالتعاون مع جمعية Soli & Green، قدمت Ooredoo تونس دعماً مالياً وتجهيزات لفائدة عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي بكل من نفزة، عين دراهم، زغوان، تونس، تاكلسة ومنوبة.

وتضم هذه المجامع تسع هياكل تنموية تجمع في مجموعها حوالي 400 فلاح وفلاحة، غالبيتهم من النساء الريفيات، بما يعني استفادة مباشرة لما لا يقل عن 400 عائلة تونسية من هذا المشروع. ويهدف هذا الدعم إلى تمكين هذه المجامع من تطوير أنشطتها الفلاحية والتحويلية، من خلال توفير تجهيزات أساسية على غرار خلايا النحل، مجففات، مكابس كهربائية لاستخراج الزيوت، أجهزة تقطير وغيرها من المعدات التي من شأنها تثمين المنتوجات المحلية والرفع من جودة الإنتاج ومضاعفة المداخيل.

وتنشط المجامع المستفيدة في مجالات متنوعة تشمل الأعشاب المجففة، العسل، الزيوت الروحية، ماء الزهر والعطرشية، العولة، زيت الزيتون، الخروب، التوابل ومنتجات فلاحية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، ما يعزز الاقتصاد التضامني ويدعم سلاسل الإنتاج المحلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية لـOoredoo تونس في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي ترتكز على دعم النمو المستدام، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر حلول عملية تضمن الاستمرارية والاستقلالية المالية للمستفيدين.

وفي هذا السياق، صرّح السيد اياس نايف عسَاف، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “تظلّ المسؤولية الاجتماعية في صميم أولويات Ooredoo تونس من خلال برنامجنا ‘تونس تعيش’. وخلال شهر رمضان هذا العام، نفخر بدعم ما يقارب 400 عائلة تونسية عبر المساهمة في تعزيز مصادر رزقها وتمكينها من تطوير أنشطتها الخاصة. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نسعى إلى دعم المجتمعات المحلية وإحداث أثر إيجابي ومستدام في مختلف الجهات التي نخدمها.”

وتؤكد Ooredoo تونس من خلال هذه المبادرة التزامها الراسخ بمرافقة ودعم المجتمعات المحلية وخلق أثر إيجابي طويل المدى، انسجاماً مع رؤيتها لمجتمع أكثر توازناً وتضامناً.

رابط الفيديو : https://www.facebook.com/reel/4499667486986993

