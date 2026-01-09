Ooredoo تونس تعلن تعيين إياس نايف عساف رئيسًا تنفيذيًا للشركة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة Ooredoo تونس اليوم عن تعيين السيد إياس نايف عساف رئيسًا تنفيذيًا لها، اعتبارًا من يوم السبت 10 جانفي 2026، خلفًا للسيد منصور راشد آلخاطر.

خلال مرحلة محورية من مسيرة الشركة، أظهر السيد آلخاطر قيادةً رؤيوية أسهمت في إحداث تحول عميق في ثقافة Ooredoo تونس، وتعزيز نهجها المرتكز على الموظفين، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي. وبهذه المناسبة، تتقدم Ooredoo تونس بخالص الشكر والتقدير للسيد آلخاطر على الإرث القيادي المستدام، وعلى الأسس القوية التي ساهم في ترسيخها لمستقبل الشركة.

و يُعد السيد إياس عساف من القيادات البارزة في مجالي الاتصالات والتمويل، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في المناصب القيادية على المستويين الإقليمي والدولي، منها أكثر من عقدين من الزمن ضمن مجموعة Ooredoo. وبصفته قائدًا استراتيجيًا ورؤيويًا لمواصلة قيادة التحول، ويتميز بقدرته الفريدة على مواءمة القوة المالية مع التركيز علي الجانبين التشغيلي والقيادي لتحقيق النمو المستدام.

و ينضم السيد عساف إلى Ooredoo تونس قادمًا من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة Ooredoo، كما لعب دورًا محوريًا في صياغة الاستراتيجية على مستوى المجموعة وتعزيز الأداء عبر شبكة أعمالها متعددة الجنسيات. وعلى مدار مسيرته المهنية، شغل السيد عساف عدة مناصب تنفيذية عليا في شركات Ooredoo، من بينها منصب المدير المالي في إندوسات –Ooredoo إندونيسيا، وOoredoo الجزائر، وآسيا سيل للاتصالات Ooredoo العراق، ما أتاح له خبرات متعددة عميقة في أسواق متنوعة وشديدة التنافسية.

في ظل قيادته، تواصل Ooredoo تونس تعزيز دورها في تطوير البنية التحتية الرقمية في تونس، مع ترسيخ مكانتها الريادية في السوق، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق قيمة مستدامة للأعمال ولموظفيها وشركائها و حرفائها و مساهميها.

