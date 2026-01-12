Ooredoo تونس تُتَوَّج بعلامة السنة “élue Marque de l’Année” للسنة الثانية على التوالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تؤكد Ooredoo تونس مرةً أخرى قوة علامتها التجارية وتماسك استراتيجيتها، بعد تتويجها بلقب «علامة السنة» “élue Marque de l’Année” للسنة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لمسار متواصل من الأداء والتميّز، حيث تُتوَّج Ooredoo تونس بعلامة السنة للمرة الثانية كمشغّل اتصالات، وللمرة الأولى كمزوّد خدمات إنترنت (FSI)، وهو ما يعكس متانة موقعها وتكامل عروضها عبر مختلف أنشطتها.

ويستند هذا التتويج المرموق إلى دراسة سوق مستقلة تعتمد على التقييم المباشر للمستهلكين التونسيين، وتقيس جملة من المعايير الأساسية من بينها الثقة، والمصداقية، والكفاءة، والموثوقية للعلامة التجارية. وقد أكدت النتائج مكانة Ooredoo تونس كعلامة راسخة ومستدامة، تحظى بتقدير واسع بفضل جودة تجربة الحرفاء وثبات التزامها عبر مختلف خدماتها.

ويعكس هذا الإنجاز الاستراتيجية التي تنتهجها Ooredoo، والمتمحورة أساسًا حول الحريف، إلى جانب استثماراتها المتواصلة في تطوير شبكات الاتصالات الجوالة والثابتة وخدمات الإنترنت، وقدرتها على الابتكار والاستجابة لمتطلبات الأفراد والعائلات والمؤسسات في مختلف جهات البلاد.

وبهذه المناسبة، صرّح سونيل ميشرا، المدير التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس، قائلاً: « إن التتويج بلقب علامة السنة “élue Marque de l’Année” للمرة الثانية كمشغّل اتصالات، وللمرة الأولى كمزوّد خدمات إنترنت، يُعد تعبيرًا قويًا عن ثقة حرفائنا، ويجسّد انسجام استراتيجيتنا والتزام فرقنا بتقديم تجربة موثوقة، مبتكرة وقريبة من الإنسان. »

ومن خلال هذا التتويج، تجدّد Ooredoo تونس التزامها بتعزيز علاقتها مع حرفائها، ودعم التحول الرقمي في تونس، وترسيخ موقعها الريادي في قطاع الاتصالات.

