Ooredoo تُتوَّج بلقب أفضل خدمة حرفاء لسنة 2026 للمرة السابعة على التوالي

تواصل Ooredoo تونس تأكيد ريادتها في مجال تجربة الحرفاء، بعد تتويجها بلقب أفضل خدمة حرفاء لسنة 2026 للمرة السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس التزامها الدائم بوضع الحريف في صميم استراتيجيتها، من خلال مقاربة تقوم على القرب، جودة الخدمة، والتميّز التشغيلي

وقد فازت Ooredoo خلال هذه الدورة بثلاث فئات رئيسية، تشمل خدمات الاتصالات الجوالة والثابتة، خدمات مزوّد الإنترنت، إضافة إلى حلول الاتصالات الموجّهة للمؤسسات، وهو ما يبرز قوة وتكامل منظومة خدمة الحرفاء التي تعتمدها الشركة عبر مختلف أنشطتها وشرائح حرفائها.

ويُعدّ لقب Élu Service Client de l’Année) ESCDA) مرجعًا دوليًا معتمدًا في تقييم جودة خدمات الحرفاء، حيث يستند إلى اختبارات دقيقة يقوم بها حرفاء سريون، وفق منهجية مستقلة وموحّدة لجميع المتنافسين. ويقوم هذا التقييم على معايير موضوعية تشمل سهولة النفاذ إلى الخدمة، سرعة التفاعل، جودة الإجابات، ومستوى العلاقة الإنسانية، ما يضمن قياسًا حقيقيًا لتجربة الحريف كما يعيشها فعليًا.

وفي هذا السياق، صرّح منصور راشد آل خاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس قائلاً:” إنّ تتويج Ooredoo بلقب أفضل خدمة حرفاء للمرة السابعة على التوالي هو مصدر فخر كبير لنا، خاصة وأنه قائم على تقييم تجربة الحريف الحقيقية. هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتواصل لفرقنا، وروح المسؤولية التي يتحلّون بها، وحرصهم الدائم على تقديم تجربة عالية الجودة ترتكز على الثقة، القرب، والتميّز. ونعتبر هذا التتويج دافعًا إضافيًا لمواصلة تطوير خدماتنا ورفع معايير الأداء بما يلبّي تطلعات حرفائنا.“

ولا تقتصر أهمية هذا التتويج على قيمته الرمزية فحسب، بل يؤكد أيضًا نجاعة الاستثمارات التي تقوم بها Ooredoo في تطوير الكفاءات، وتعزيز الحلول الرقمية، وتحسين مسارات تجربة الحريف بشكل مستمر، بما يضمن خدمة أكثر سلاسة، إنسانية وفعالية، لفائدة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وبهذا التتويج السابع، تجدّد Ooredoo التزامها بجعل جودة خدمة الحرفاء ركيزة أساسية في استراتيجيتها، وعنصرًا محوريًا في بناء علاقة ثقة مستدامة مع حرفائها، وتعزيز قيمة مالها على المدى الطويل.

