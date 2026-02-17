Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك المركزي لإطلاق walletii by Ooredoo في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت Ooredoo Fintech Tunisie عن حصولها على ترخيص من البنك المركزي التونسي لإطلاق خدمة walletii by Ooredoo في السوق التونسية، في خطوة هامة نحو توسيع الخدمات المالية الرقمية الآمنة والشاملة في البلاد.

ويعكس هذا الإنجاز التزام Tunisie Ooredoo Fintech بتقديم حلول دفع رقمية منظمة وموثوقة وسهلة الاستخدام في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب دعم جهود تونس في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

يستند إطلاق walletii by Ooredoo إلى منظومة قوية من الشراكات المحلية، من بينها المشغل الوطني للدفع في تونس. وبدعم من البنية التحتية المتينة لـ Ooredoo والثقة المرتبطة بعلامتها التجارية، تضمن هذه الشراكات اندماجًا سلسًا ضمن المنظومة المالية الوطنية والتوافق الكامل مع الأطر التنظيمية وأنظمة الدفع المعتمدة في البلاد.

صُممت walletii by Ooredoo كمرافق مالي رقمي بسيط وسهل الاستخدام، يتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم اليومية بكل سهولة، بما في ذلك دفع الفواتير، تحويل الأموال، والسحب النقدي الآمن. وبالاستفادة من الخبرة الواسعة التي اكتسبتهاOoredoo Fintech International في تشغيل الخدمات المالية الرقمية في كل من قطر وسلطنة عُمان وجزر المالديف، تجلب الخدمة إلى السوق التونسية خبرات دولية مجرّبة. ومن أبرز نقاط قوة walletii by Ooredoo شبكة التوزيع الواسعة لشريكها المميز Ooredoo، والتي تُعد الأكبر والأكثر انتشارا في ًالبلاد، مما يتيح للحرفاء التسجيل بسهولة وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي.

وتلعب هذه التغطية الواسعة دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، لا سيما لفائدة الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو ذات الخدمات البنكية المحدودة.

وقال Michelangelo Giacco، الرئيس التنفيذي لدى Tunisie Ooredoo Fintech: « يتيح لنا هذا الترخيص تقديم علامة walletii by Ooredoo في تونس وتوفير حل محفظة رقمية مجرّب في سوق حيوي وسريع التطور. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الإقليمية، نسعى إلى دعم الأفراد والمؤسسات بأدوات مالية يومية آمنة تساهم في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي ».

من جهته، أضاف إياس عسّاف، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Tunisie: « يمثّل إطلاق walletii by Ooredoo في تونس خطوة هامة في دعم مسار التحول الرقمي في البلاد. ومن خلال توفير محفظة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للاحتياجات اليومية، نؤكد التزامنا بتعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة في مختلف أنحاء تونس».

لمزيد من المعلومات حول walletii by Ooredoo، يرجى زيارة:

www.walletii.tn

حول International Ooredoo Fintech

تُعد Ooredoo Financial Technology International شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Ooredoo، وقد أُسست بهدف تطوير وتوسيع منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال خدمات مالية رقمية مبتكرة تعمل في عدة أسواق، تركز Ooredoo Fintech International على تعزيز الشمول المالي عبر تقديم حلول آمنة ومنظمة ومتاحة للأفراد والشركات.

لمزيد من المعلومات:

https://www.ofti.app /

