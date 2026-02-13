Ooredoo Night Run by Xiaomi يحتفل بدورته الخامسة ويطلق باب التسجيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلنOoredoo رسميًا عن انطلاق الدورة الخامسة من Ooredoo Night Run by Xiaomi، والتي ستُقام يوم 14 مارس 2026 بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس. وتنطلق عملية التسجيل بداية من اليوم، إيذانًا ببدء نسخة جديدة من أحد أبرز التظاهرات الرياضية الرمضانية في تونس.

على مدى الأربع سنوات الماضية، أصبح Ooredoo Night Run by Xiaomi تقليدًا رمضانيًا مميزًا، يجمع العدّائين والعائلات ومحبي الرياضة في أجواء ليلية فريدة بعد الإفطار. وما انطلق كمفهوم مبتكر تحوّل اليوم إلى موعد سنوي يجمع مجتمع العدّائين، حيث يلتقي النشاط الرياضي بالأجواء الاحتفالية وروح المشاركة التي يتميّز بها شهر رمضان.

وتَعِدُ هذه الدورة الخامسة الاستثنائية بتجربة أكثر ثراءً، من خلال فقرات تنشيطية جديدة، ومفاجآت ترفيهية، وأجواء احتفالية، لتجعل من Night Run حدثًا أكثر حيوية وشمولية من أي وقت مضى. بداية من حصص الإحماء إلى العروض الحيّة والأنشطة الميدانية، تواصل التظاهرة تشجيع أسلوب حياة صحي وخلق لحظات مشتركة لا تُنسى للمشاركين والجمهور.

التظاهرة مفتوحة للجميع، وتتضمن ثلاثة مسارات تناسب مختلف المستويات:

• 2 كم للأطفال

• 5 كم للعائلات والهواة

• 10 كم للعدّائين المحترفين

وكما في الدورات السابقة، سيتم تخصيص فئة خاصة برياضيي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على الطابع الشامل للتظاهرة وضمان مشاركتهم بشكل كامل.

وللسنة الثانية على التوالي، سيتحصل الفائزون في سباقي 5 كم و10 كم على فرصة تمثيل تونس في ماراثون الدوحة 2027، مما يضفي بعدًا دوليًا على المنافسة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب المحلية.

وفي تعليقه على انطلاق الدورة، قال إياس نايف عسّاف، المدير التنفيذي لـ Ooredoo تونس: “في Ooredoo، يتجاوز دورنا توفير خدمات الاتصال. نحن ملتزمون بصنع تجارب ذات معنى تقرّب بين الناس وتعزز الروابط داخل المجتمع. يجسد Ooredoo Night Run by Xiaomi هذه الرؤية من خلال تشجيع الرياضة، والشمولية، ولحظات المشاركة خلال شهر رمضان. وبلوغ الدورة الخامسة يبرز كيف أصبحت هذه المبادرة موعدًا وطنيًا حقيقيًا، ونحن فخورون بمواصلة دعم فعاليات تجمع بين الطاقة الإيجابية وروح الجماعة والهدف النبيل.”

ومن جانبه، صرّح سيلفستر هوانغ، المدير التجاري لشركة Xiaomi تونس، الشريك الرسمي للتظاهرة: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من Ooredoo Night Run by Xiaomi، وهو حدث يجمع بين الحيوية، والابتكار، وروح المجتمع. ونرى كل عام مزيدًا من الأشخاص يتجهون نحو نمط حياة نشيط، وتَعِدُ هذه الدورة الخامسة بتجربة أكثر تميزًا وتشويقًا للجميع.”

في إطار برنامج Ooredoo للمسؤولية المجتمعية “تونس تعيش”، تحمل هذه النسخة الخامسة رسالة قوية للتضامن بالتعاون مع الجمعية التونسية أحنا معاك، وهي جمعية غير ربحية تُعنى بدعم المرضى الذين يواجهون أمراضًا خطيرة ومرافقتهم طيلة رحلة العلاج والتعافي. ومن خلال الدعم النفسي والمساندة الاجتماعية وحشد جهود المجتمع، تعمل الجمعية على إعادة الأمل والكرامة للفئات الهشة وعائلاتهم.

وبالشراكة مع جمعية أحنا معاك، ستُخصص دورة 2026 من سباق Ooredoo Night Run by Xiaomi كامل عائدات التسجيل لدعم نور السلطاني، وهي شابة تبلغ من العمر 18 عامًا تخضع حاليًا لمرحلة إعادة التأهيل بعد بتر على مستوى الفخذ نتيجة إصابتها بسرطان العظام. وتحتاج نور بشكل عاجل إلى طرف اصطناعي يمكّنها من استعادة حركتها، ومواصلة دراستها، واسترجاع استقلاليتها.

ومن خلال هذه المبادرة، يصبح كل تسجيل أكثر من مجرد مشاركة في سباق، بل خطوة نحو إعادة الأمل. فالمشاركون لن يعيشوا فقط تجربة رياضية مميزة خلال شهر رمضان، بل سيساهمون أيضًا في تغيير حياة شابة، بما يعكس روح برنامج تونس تعيش والتزام Ooredoo الدائم بالوقوف إلى جانب المجتمع في مختلف جهات تونس.

انطلاق التسجيل

انطلقت رسميًا عملية التسجيل في Ooredoo Night Run 2026 عبر الموقع www.ooredoorun.tn ويدعى العداؤون ومحبو الرياضة للمشاركة في هذه الدورة الاحتفالية والاستمتاع بليلة يلتقي فيها النشاط الرياضي بالترفيه وروح الجماعة في قلب العاصمة.

