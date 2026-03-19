QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025

شكّلت سنة 2025 محطة فاصلة في مسار QNB تونس، التابعة لمجموعة QNB، إحدى أبرز المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا. حيث أكدت النتائج عودة البنك تدريجيا إلى التوازن، بعد تنفيذ خطة إصلاح انطلقت منذ سنة 2021.

وواصل البنك ترسيخ موقعه في السوق التونسية وتعزيز دوره كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بفضل تعزيز أنظمة الحوكمة والإدارة الدقيقة والتحسين المستمر في الأداء.

تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية

سجّل البنك نموا قويا في حجم تمويلاته، حيث بلغ حجم التعهدات 2.196 مليون دينار مقارنة بـ 1.887 مليون دينار سنة 2024، بزيادة تفوق %16.

كما ارتفعت التعهدات تجاه القطاع العمومي إلى 672 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 466 مليون دينار سنة 2024، ما يعكس الثقة في المؤسسات الوطنية.

وبلغت محفظة الاستثمارات، التي تشمل سندات الخزينة والقروض الوطنية، 599 مليون دينار قياسًا بـ 558 مليون دينار خلال سنة 2024، مساهمة بذلك في دعم الاستقرار المالي.

وتواصل تحسن جودة محفظة القروض حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة %20 مقارنة بنسبة %27 المسجّلة سنة 2024 في إطار مسار الإصلاح المتواصل بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي.

استقرار الودائع وتحسن تركيبتها

بلغت الودائع 1.552 مليون دينار مع تحسن واضح في هيكلتها حيث سجل الادخار ارتفاعا بنسبة 14% ليصل إلى 167 مليون دينار بعد أن كان في حدود 146 مليون دينار في السنة السابقة، إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 12% لتبلغ 422 مليون دينار قياسا ب 376 مليون دينار سنة 2024.

وقد ساهم تنويع حلول الادخار وتطوير العروض الموجهة للأفراد والمؤسسات في تعزيز السيولة ودعم موقع البنك التنافسي في السوق.

تحسن الأداء والعودة إلى التوازن

تميّزت سنة 2025 بتحسن ملحوظ في التوازنات المالية، نتيجة خطة الهيكلة التي انطلقت منذ أربع سنوات. وسجل صافي الدخل المصرفي ارتفاعا ب بنسبة 12% ليبلغ 79 مليون دينار مقارنة ب 70 مليون دينار خلال سنة 2024.

ومن بين العوامل التي دعمت هذا الأداء تحسن ارادات الفوائد، وتنوع مصادر الدخل، وإدارة محكمة للموارد.

كما واصلت كلفة المخاطر تراجعها، في ظل تحسن جودة القروض. وبلغت الأموال الذاتية 265.5 مليون دينار مما يعزز متانة البنك.

وتجاوزت مؤشرات الملاءة والسيولة المستويات المطلوبة، حيث بلغت نسبة الملاءة المالية %25، ونسبة السيولة 170%، ونسبة تغطية القروض المصنفة بالمخصصات 70% ونسبة تغطية القروض بالودائع 114%.

حوكمة مسؤولة والتزام بالمعايير المستدامة

يعتمد البنك أفضل معايير الحوكمة المعتمدة داخل مجموعة QNB ووفق توجيهات البنك المركزي التونسي. إنّ تعزيز منظومة الرقابة الداخلية والامتثال يضمن احكام السيطرة الصارمة على مخاطر الإئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

وفي سنة 2025، أصبحت معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية جزءا أساسيا من استراتيجية البنك.

وشملت أبرز المبادرات تقديم دعم مستدام لمؤسسات التمويل الأصغر بهدف تعزيز الإدماج المالي وتشجيع روح المبادرة لدى الفئات الهشة. كما ساهم البنك في نشر الثقافة المالية من خلال برامج تثقيفية موجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. وفي إطار التحول الرقمي، تسارعت وتيرة الرقمنة داخل البنك من خلال إطلاق منتجات وحلول بنكية مصممة خصيصا لتلبية تطلعات الحرفاء.

كما واصل البنك دعمه للقطاع الصحي من خلال مساندة مستشفى عزيزة عثمانة ومستشفى بشير حمزة، والتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم، إضافة إلى حملات التوعية بسرطان الثدي.

وفي هذا السياق، صرّح السيد لطفي الدبابي، المدير العام لـ QNB تونس، “إنّ سنة 2025 تمثّل نقطة تحول حاسمة في مسار البنك، فقد أكدت نتائجنا المسجلة صلابة النموذج المعتمد وصواب توجهاتنا الاستراتيجية، وإلى جانب عودتنا المرتقبة إلى تحقيق الربحية، عملنا على ترسيخ أسس نمو مستدام ومسؤول. ورغم التحديات الاقتصادية، تظل قدرتنا على التكيّف وقربنا من حرفائنا من أبرز نقاط قوتنا للمستقبل “.

