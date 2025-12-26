Français
الأخبار

QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة “الشاذلي خزندار” الابتدائية بالزهراء

تونس، 25 ديسمبر 2025- نظم QNB تونس ورشة تدريبية لتلاميذ المدرسة الابتدائية ” الشاذلي خزندار” بالزهراء حول أهمية الثقافة المالية، وكيفية إدارة أموالهم، وتحقيق أهدافهم المالية في تجربة تعليمية ممتعة.

وتأتي هذه المبادرة السنوية كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي من خلال نشر الثقافة البنكية والمالية بين الأطفال وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لإدارة أموالهم.

وخلال الورشة، قام فريق من موظفي البنك بشرح المهارات المالية الأساسية، وأهم جوانب وأساسيات الإدارة المالية، والعمليات والمنتجات والخدمات البنكية للأطفال المشاركين التي من شأنها تعزيز ذكائهم المالي في سن مبكرة وإلهامهم لاستكشاف الفرص المستقبليّة.

وقد شهدت الورشة مشاركة كبيرة للتلاميذ من خلال الأنشطة التفاعلية التي مكنتهم من اكتساب معلومات مالية بطريقة مبسطة ومبتكرة. وفي الختام،  تم  توزيع مجموعة من القصص والمعاجم على جميع التلاميذ المشاركين لتحفيزهم على القراءة وتعزيز خيالهم وإبداعهم المالي.

يتواجد QNB تونس في 11 ولاية عبر شبكة فروعه، ومنها 3 فروع للحرفاء الأوائل في شارع محمد الخامس بتونس وسوسة وصفاقس، و3 مراكز أعمال موجهة للشّركات في تونس وسوسة وصفاقس، ومكتب صرف بمطار تونس قرطاج.

