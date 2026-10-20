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صفاقس: انطلاق جني الزيتون يوم 4 نوفمبر

يفتتح موسم جني الزيتون بولاية صفاقس يوم 4 نوفمبر 2026 ويختتم يوم 31 مارس 2027، مع متابعة جاهزية وحدات التحويل وتنظيم عمليات الجني والنقل.

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يُفتتح موسم جني الزيتون بولاية صفاقس يوم 4 نوفمبر 2026، ليختتم يوم 31 مارس 2027، وذلك في إطار الإعداد لتأمين انطلاقة منظمة للموسم، وضمان أفضل الظروف لمختلف المتدخلين في القطاع

و انعقدت بالمناسبة، بمقر ولاية صفاقس أمس الاثنين جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027، والنظر في مختلف التدابير الكفيلة بضمان حسن سير الموسم، وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين، والمهنيين، ومختلف المتدخلين في القطاع

وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المصالح الجهوية والهياكل المعنية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير الموسم، بما يضمن حسن تنظيم عمليات الجني ،والنقل ،والتجميع، والتحويل والمحافظة على جودة المنتوج

كما تم التأكيد على أهمية متابعة جاهزية وحدات تحويل الزيتون، وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مع الحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل وتذليل الإشكاليات المطروحة، بما يسهم في إنجاح الموسم ،والمحافظة على جودة زيت الزيتون وتعزيز قيمته الاقتصادية

وشدّد والي الجهة، محمد الحجري على ضرورة تضافر جهود جميع الهياكل المتدخلة ومواصلة المتابعة الميدانية، بما يضمن حسن سير الموسم، ودعم مكانة ولاية صفاقس باعتبارها من أبرز الأقطاب الوطنية في إنتاج الزيتون ،وزيت الزيتون.

المصدر: وات

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