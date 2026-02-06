Français
Anglais
العربية
مجتمع

Up تونس تحصل على علامة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات من AFNOR Certification

بصفتها مختصة في ترويج قسائم الخدمات و رائدة في حلول العمل الاجتماعي الموجهة للموظفين، تواصل  Up تونس، وهي فرع من مجموعة UpCoop (*)، توسيع عروضها من خلال علاماتها الثلاث TopChecks  وBonus  و Servimax، لتقدّم اليوم مجموعة متكاملة من قسائم الهدايا، وقسائم الوجبات، وقسائم الملابس، إضافة إلى مختلف قسائم الخدمات التي تساهم في تحسين رفاه الموظفين.

و تتموقع  Up تونس  كمرجع لنموذج تنموي مختلف، أكثر عدلاً واستدامة، يوفّق بشكل طبيعي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فهي لا تكتفي بابتكار حلول متكاملة تستجيب لحاجيات السوق بالاستناد إلى خبرة مجموعة دولية، بل تسعى كذلك إلى أن تكون الفاعل الأكثر ابتكارًا والأكثر قيمة ومعنى لكافة أصحاب المصلحة.

وتعتمد UP    تونس منذ سنة 2023 مقاربة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (RSE) كخيار استراتيجي يهدف إلى إدماج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في أنشطتها، وذلك من أجل تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي لفائدة حرفائها وشركائها وموظفيها وكافة أصحاب المصلحة.

وانطلاقًا من إرادتها في أن تكون فاعلًا في التغيير في مواجهة الأزمات الاجتماعية والمناخية، تواصل  UP    تونس تجسيد الهوية الجوهرية للمجموعة التعاونية التي تنتمي إليها، من خلال التزامها ببناء مجتمع أكثر استدامة يضع الإنسان في قلب الاقتصاد، ويتموقع ككيان ملتزم ومتناسق مع أهداف التنمية المستدامة.

هذا ولم يكن السعي للحصول على تصنيف علامة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات هدفًا في حد ذاته، بل شكّل دليلًا عمليًا وإبرازًا لعمق التزامها ورغبتها في إشراك جميع أصحاب المصلحة في هذه المسيرة.

وتُعدّ علامة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات محركًا للمرافقة والتحسين المستمر، كما تمثل أداة للتعبئة الجماعية والتميّز، حيث ستساهم في:

تعزيز مصداقية المؤسسة وشرعيتها الاجتماعية

تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة

تعزيز أثرها البيئي

وقد تمّ الحصول على علامة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (RSE) من AFNOR Certification في ديسمبر 2025، بعد سنتين من تطبيق وتطوير مقاربات المسؤولية المجتمعية صلب  UP تونس  .

(*) مجموعة Up Coop، المُصدِر التاريخي لقسائم الخدمات، تعود جذورها إلى التعاونية Chèque Déjeuner (شركة تعاونية تشاركية)، التي يُعدّ موظفوها-المساهمون المساهمين الوحيدين فيها، والتي أصبحت سنة 2023 أول تعاونية ذات رسالة (SCOP à mission) في فرنسا. تأسست المجموعة سنة 1964، وهي حاضرة اليوم في 25 بلدًا عبر 4 قارات، ويعمل بها أكثر من 3500 موظف حول العالم.

