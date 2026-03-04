« Vente Flash » نوفلار : تخفيض بـ30% فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و تركيا و المغرب

أعلنت نوفلار عن إطلاق عرض «Vente Flash» جديد يمكّن المسافرين من تخفيض بنسبة 30% على سعر التذكرة دون احتساب الأداءات، وذلك نحو فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب.
ويشمل هذا العرض الترويجي الجديد الحجوزات التي يتم إجراؤها من 4 إلى 9 مارس 2026، على أن تكون فترة السفر بين 4 مارس و30 جوان 2026.
ويتيح هذا العرض لحرفاء نوفلار فرصة التخطيط لرحلاتهم القادمة بأسعار تفاضلية، سواء للسفر بغرض العمل أو السياحة أو زيارة العائلة والأصدقاء.
تفاصيل العرض:
· التخفيض: 30% على السعر دون احتساب الأداءات
· فترة الحجز: من 4 مارس إلى 9 مارس 2026.
· فترة السفر: من 4 مارس إلى 30 جوان 2026
· الوجهات المعنية:
o فرنسا: باريس، ليون، مرسيليا، نانت، تولوز، ستراسبورغ و بوردو،.
o إيطاليا: ميلانو وبولونيا.
o إسبانيا: برشلونة.
o تركيا: إسطنبول.
o المغرب: الدار البيضاء والرباط
(من وإلى مطارات تونس قرطاج، المنستير وجربة)
· التغيير/الإلغاء: وفق الشروط التعريفية المعمول بها حسب الوجهة والعرض المختار.
· لاقتناء التذاكر والحصول على المعلومات:
· الموقع الرسمي: www.nouvelair.com
· تطبيق نوفلار على الهواتف الذكية
· التواصل مع مصلحة الحرفاء على الأرقام التالية:
+216 36 020 920
+33 1 87 64 10 00
+44 20 45 78 12 11
· التوجّه إلى وكالة نوفلار بمركز العمران الشمالي، أو إلى نقاط البيع الخاصة بنوفلار في مطارات تونس قرطاج، المنستير وجربة
· أو إحدى وكالات الأسفار المعتمدة
حول شركة نوفلار:
تأسست شركة nouvelair سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس.
وتُسيّر رحلاتها انطلاقا من ثلاث مطارات دولية في تونس: تونس قرطاج، المنستير وجربة، نحو أكثر من 40 وجهة منتظمة عبر ثلاث قارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب