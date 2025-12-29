Français
رياضة

WTA – ATP: أُنس جابر في المركز 95 ومعز الشرقي في المرتبة 134… تصنيفات اللاعبين التونسيين

سجّلت التصنيفات العالمية الجديدة لرابطتي اللاعبات المحترفات (WTA) واللاعبين المحترفين (ATP)، الصادرة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، تغيّرًا طفيفًا في ترتيب لاعبي ولاعبات تونس.

تراجع أُنس جابر في تصنيف السيدات

على مستوى السيدات، تراجعت اللاعبة التونسية أُنس جابر، التي ما تزال في فترة راحة، بـ20 مركزًا وخسرت 108 نقاط، لتحتل المرتبة 95 عالميًا برصيد 785 نقطة، بعد خوضها 15 دورة خلال سنة 2025.

معز الشرقي يتصدر التونسيين في تصنيف الرجال

وفي تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين (ATP) المُحدَّث هذا الاثنين، أصبح معز الشرقي المصنّف الأول تونسيًا، بعدما ارتقى إلى المرتبة 134 عالميًا، متقدمًا بفارق كبير على مواطنيه عزيز دوغاز (309 عالميًا) وعزيز الوقاع (656).

تفاصيل التصنيفات الجديدة للاعبين التونسيين

  • WTA – فردي
    أُنس جابر: المرتبة 95 (أفضل تصنيف في مسيرتها: المركز الثاني)

  • WTA – زوجي
    أُنس جابر: المرتبة 262 (أفضل تصنيف في مسيرتها: المركز 116)

  • ATP – فردي
    معز الشرقي: المرتبة 134 (أفضل تصنيف جديد في مسيرته)
    عزيز دوغاز: المرتبة 309 (أفضل تصنيف في مسيرته: المركز 185)
    عزيز الوقاع: المرتبة 656 (أفضل تصنيف في مسيرته: المركز 603)

  • ATP – زوجي
    إسكندر المنصوري: المرتبة 306 (أفضل تصنيف في مسيرته: المركز 54)
    عزيز الوقاع: المرتبة 308 (أفضل تصنيف في مسيرته: المركز 227)

