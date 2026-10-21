جائزة زبيدة بشير: قبول الترشحات من 20 نوفمبر إلى 31 ديسمبر

أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة “كريديف”، التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية “زبيدة بشير للكتابات النسائية” التونسية لسنة 2026.

وتمّ تحديد فترة تقديم الترشحات من 20 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2026، علما أن مطالب الترشح التي تم تقديمها سابقا خلال فتح باب الترشحات من 1 إلى 30 سبتمبر 2026، تبقى نافذة المفعول، وفق بلاغ المركز.

وتشمل الجائزة 6 أصناف، وهي جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية بقيمة 5 آلاف دينار، وجائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية بقيمة 5 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة العربية بقيمة 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية بقيمة 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بقيمة 10 آلاف دينار، وجائزة أحسن سيناريو بقيمة 5 آلاف دينار.

وتشترط المشاركة نشر كتاب خلال سنة 2026 في تونس أو بالخارج، باللغتين العربية أو الفرنسية، على أن يتضمن العمل إبداعا أدبيا أو بحثا علميا أو سيناريو. وتُمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن للمترشحة المشاركة إلا في صنف واحد.

وتُستثنى من المسابقة المؤلفات المدرسية الموجهة للتدريس، والمؤلفات الموجهة للأطفال، والأعمال التي سبق أن تحصلت على جائزة في تونس أو بالخارج، إلى جانب المؤلفات الجامعية المعدة بهدف الحصول على ترقية مهنية.

كما لا يحق للفائزة السابقة الترشح مجددا إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ حصولها على الجائزة، فيما تُمنع من الترشح نهائيا من سبق لها الفوز بالجائزة مرتين.

وتُودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمركز “كريديف”، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز، و4 نسخ من العمل المرشح، ونسخة من عقد النشر، ونسخة من الإيداع القانوني.

المصدر : وات